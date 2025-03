Nie jest jasne, jak długo zarządzenie pozostanie w mocy. Nie ujawniono także powodów, które skłoniły do jego podjęcia. Zmiana następuje w kontekście wysiłków prezydenta Donalda Trumpa, zmierzających do zakończenia agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie .

O dyrektywie pierwszy raz powiadomił "The Record", publikacja informacyjna poświęcona cyberbezpieczeństwu. Zrodziło to w mediach amerykańskich sporo komentarzy.

Według CBS News wysoki rangą urzędnik obrony USA powiedział: - Ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa operacyjnego, nie komentujemy ani nie omawiamy spraw cyberwywiadu, jego planów ani operacji. Dla sekretarza Hegsetha nie ma większego priorytetu niż bezpieczeństwo żołnierzy we wszystkich operacjach, w tym w przestrzeni cybernetycznej.

Indagowany w niedzielnym programie CBS "Face the Nation with Margaret Brennan", republikański kongresman Mike Turner, który zasiada w Komisji ds. Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów i był przewodniczącym Komisji ds. Wywiadu tej izby, odpowiedział, że nie ma pojęcia, o czym mowa.

Gdy został przyciśnięty przez prowadzącego dodał: - Biorąc pod uwagę to, co wiem o działaniach Rosji przeciwko USA, jestem pewien, że obecny stan operacji USA nie pasuje do takiej charakterystyki.