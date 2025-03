Jak podała w środę agencja Reutera, "Stany Zjednoczone zaprzestały wymiany informacji wywiadowczych z Kijowem, co może poważnie utrudnić ukraińskiej armii atakowanie wojsk rosyjskich".

Reuters powołał się na "Financial Times", który przekazał tę informację powołując się na urzędników zaznajomionych ze sprawą.

Wojna w Ukrainie. Media: Koniec danych wywiadu USA

Jednocześnie ukraiński portal Suspilne podał w komunikatorze Telegram, że Waszyngton kontynuuje dzielenie się danymi wywiadowczymi z Kijowem.

Ostatecznie jednak informacje o zakończeniu przesyłania danych wywiadu USA na Ukrainę w rozmowie z Fox News potwierdził szef CIA John Ratcliffe.

- Myślę, że w aspekcie wojskowym i wywiadowczym ta przerwa (...) zniknie i będziemy współpracować ramię w ramię z Ukrainą, jak to robiliśmy, aby stawić opór agresji, ale także po to, aby postawić świat w lepszej sytuacji - by negocjacje pokojowe mogły się posunąć naprzód - zaznaczył urzędnik.

We wtorek USA wstrzymały dostawy broni i sprzętu wojskowego do Ukrainy, jednak do tej pory nie było oficjalnych informacji o zakończeniu współpracy dotyczącej wymiany danych wywiadowczych.

Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Ukraina bez danych USA? "Będą zaskakiwani"

Do sprawy w rozmowie z Interią odniósł się Robert Cheda, analityk i były oficer Agencji Wywiadu. - Z punktu widzenia Ukrainy, utrata danych wywiadowczych Stanów Zjednoczonych jest równoznaczna z utratą całego pola informacyjnego o ruchach rosyjskich wojsk, obiektach czy koncentracji armii. Dane wywiadu satelitarnego są niezbędne, żeby niszczyć infrastrukturę rosyjską - tłumaczy ekspert.

W jego ocenie informacje wywiadowcze, odpowiednio spreparowane, pozwalają Ukraińcom widzieć, co planuje Rosja. Jednoczęśnie były oficer Agencji Wywiadu zauważa, że bez Starlinków Ukraińcy będą zaskakiwani, będą reagować zbyt późno i nieefektywnie niszczyć przeciwnika na linii i za linią frontu. - To tak, jakby wrócić do czasów I wojny światowej, kiedy wypatrywano wroga lornetkami. Chodzi również o zwalczanie ataków rakietowych i lotniczych, którymi zajmowały się maszyny zwiadowcze NATO znad Morza Czarnego - podkreśla Cheda.

- Brak danych daje Rosjanom pełną przewagę na polu walki, ale i polu informacyjnym. Bez przechwytywania rozmów, bo wywiady zajmują się także tym, od linii frontu po głębsze zaplecze, Ukraińcy są ślepi (...). Podsumowując, brak danych wywiadowczych to chaos, brak koordynacji. Warunek sine qua non, żeby Rosjanie przełamali linię frontu, bo Ukraińcy nic nie wiedzą - tłumaczy analityk i były oficer Agencji Wywiadu.

Koniec współpracy amerykańskiego wywiadu z Ukrainą? Sprzeczne informacje

We wtorek informowaliśmy w Interii, powołując się na CNN, że mimo decyzji prezydenta USA, "Stany Zjednoczone nadal wymieniają się informacjami wywiadowczymi z Ukrainą". Pojawiły się jednak sprzeczne doniesienia w tej sprawie.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy po zeszłotygodniowej kłótni z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym. Decyzja Białego Domu wywołało lawinę komentarzy.

Również we wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła pięcioetapowy plan przezbrojenia Unii Europejskiej i wsparcia dla Ukrainy, który pozwoli na przeznaczenie 800 miliardów euro na wydatki obronne.

Źródła: Reuters, Suspilne, Fox News

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Trela o uchyleniu immunitetów Błaszczakowi i Mateckiemu: Konkretne argumenty prokuratury Polsat News