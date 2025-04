Według informacji podawanych w niedzielę wieczorem, pożarem objęty był obszar opowierzchni ponad 60 ha , ale się powiększał. Poranne szacunki strażaków mówią o obszarze ok. 400 ha .

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert do osób przebywających na terenie podlaskich powiatów: augustowskiego, grajewskiego i monieckiego o treści: "Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nie zbliżaj się do zagrożonego terenu. Stosuj się do poleceń służb".