Rosyjskie władze sugerują, że USA "próbują zatuszować" powiązania Ukrainy z atakiem terrorystycznym na salę koncertową pod Moskwą. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił, że skoro Stany Zjednoczone wskazują winę Państwa Islamskiego, to znaczy, że "próbują od czegoś odwrócić uwagę". Putin ma swoją teorię co do zamachu pod Moskwą, jednak jak podaje Bloomberg, nie ma on na nią żadnych dowodów.