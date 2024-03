Amerykańskie agencje na podstawie zebranych danych doszły do wniosku, że afgańska komórka ISIS, Wilayat Khorasan, planowała w marcu zmach w Moskwie . Według amerykańskich urzędników odpowiedzialnych za walkę z terroryzmem, po okresie względnego spokoju, ISIS powróciło do planowania ataków w Europie. Jak informuje "NYT", większość z tych planów miała zostać pokrzyżowana.

Zamach w Moskwie. Media o sprawcach

Zwolennicy tej grupy twierdzą, że rosyjski przywódca ma krew muzułmanów na rękach, odnosząc się do wojen Rosji w Czeczenii, Syrii i Afganistanie.

"The New York Times" podało także, że Stany Zjednoczone przekazały rosyjskim urzędnikom informacje o zagrożeniu atakami terrorystycznymi w Rosji nie tylko publicznie 7 marca, ale także prywatnie. Urzędnik amerykański powiedział CBS News, że USA dysponują danymi wywiadowczymi potwierdzającymi oświadczenie Państwa Islamskiego o odpowiedzialności za atak i nie mają powodu w to wątpić.