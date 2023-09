- Zboże ma popłynąć do tych samych krajów, co przed rosyjską agresją na Ukrainę. Jeżeli nie podejdziemy do tego mądrze, przyszłościowo, problem będzie destabilizował światową sytuację - powiedział Interii Robert Telus, szef resortu rolnictwa. - Od dwóch sezonów m.in. w Afryce brakuje zboża. Jeśli się skończy, spełni się scenariusz Moskwy i będziemy oglądać kolejne fale nielegalnej migracji - dodaje polityk PiS.