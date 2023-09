Wybory 2023. Pierwsze wyniki wyborów parlamentarnych

Głosowanie w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 odbywa się od godziny 7:00 do 21:00 . Po tym czasie zamknięte zostają lokale wyborcze, a obywatele otrzymują informację na temat wyników. Nie są to jednak oficjalne rezultaty.

Pierwsze wyniki wyborów , które podawane są do wiadomości publicznej, to tak naprawdę wyniki exit poll . Exit poll jest sondażem przeprowadzanym w dniu wyborów przed lokalami wyborczymi. Wówczas wyborcy podają ankieterom informacje na temat tego, jak głosowali. Na podstawie zebranych danych opracowywane są wstępne, przybliżone wyniki wyborów . Ich margines błędu wynosi około 2 proc.

Wybory parlamentarne 2023. Jak wygląda proces opracowywania wyników?

Na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Proces liczenia głosów i ustalania rezultatów jest bardziej skomplikowany. Reguluje go Kodeks wyborczy , a konkretnie artykuł 228. Według niego obwodowa komisja wyborcza opracowuje liczbę:

Protokoły ze wszystkich okręgów trafiają do Państwowej Komisji Wyborczej . Komisja ta ustala, czy wcześniej przeliczone wyniki są prawidłowe. W razie potrzeby może zlecić ponowne przeliczenie głosów.

Wybory 2023. Podział mandatów na komitety

Ustalone 460 mandatów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej trafia do protokołu przesyłanego do Państwowej Komisji Wyborczej. PKW sprawdza prawidłowość ustaleń, a następnie wyniki wyborów ogłasza się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.