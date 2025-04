Tanie loty na nowych trasach. Przewoźnik pokazał siatkę połączeń z Polski

Ponad 300 tras z i do Polski, w tym 24 nowe kierunki - ogłosił szef irlandzkiego przewoźnika, Michael O’Leary . Linia po raz pierwszy w historii zaoferuje ponad 20 mln miejsc. Pasażerowie zajmą je w samolotach latających na takich trasach, jak m.in. Warszawa - Piza, Kraków - Castellón, Katowice - Dubrownik, Wrocław - Lamezia, czy Poznań - Walencja. Ta wyjątkowa oferta to sposób uczczenia 20-lecia Ryanaira na polskim rynku.

Więcej lotów z Polski i do Polski. Linia powiększa flotę

- Rekordowy rozkład Ryanair z Polski w nadchodzącym sezonie letnim oraz wzrost floty bazującej na polskich lotniskach do 44 samolotów, umocnią naszą pozycję największego przewoźnika w Polsce, oferującego 307 kierunków - dodał Kaczmarzyk.

- Nasz zespół w Polsce wzrośnie z 2,5 tys. do 2,8 tys. osób , dzięki 300 dodatkowych miejscom pracy dla załóg lotniczych oraz personelu obsługi naziemnej w naszych bazach operacyjnych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu - tłumaczy.

Pytany o obecność w Modlinie, prezes Kaczmarzyk poinformował, że negocjacje z portem zostały zakończone i nie udało się podpisać wieloletniej umowy rozwojowej . W efekcie letnia siatka połączeń będzie o ok. 30 proc. mniejsza niż przed rokiem. Zyskają natomiast lotniska regionalne.

Ambicją Ryanaira jest również przewiezienie na swoich pokładach ponad 18 mln pasażerów z i do Polski.

Nowe kierunku z Polski uruchomione przez irlandzkiego przewoźnika to:

Poza wymienionymi rotacjami, Ryanair zwiększa częstotliwość na 90 innych trasach, oferując w sumie 304 kierunki z i do Polski. Co więcej, prezes linii zapowiedział, że przed upływem dwóch miesięcy od otwarcia nieba nad Ukrainą, linia jest w stanie uruchomić połączenia do Kijowa i Lwowa.