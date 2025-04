Co najmniej 31 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w ataku na ukraińskie Sumy , leżące na północnym wschodzie kraju. Rakiety na miasto spuściła Federacja Rosyjska . O bestialskim zachowaniu Kremla wobec cywilów piszą światowi liderzy, w tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski . We wpisie na platformie X złożył kondolencje rodzinom oraz bliskich osób, które nie przeżyły przeprowadzonego w Niedzielę Palmową uderzenia.

Zdaniem Zełenskiego "bez naprawdę silnej presji, bez wystarczającego wsparcia dla Ukrainy, Rosja będzie nadal przeciągać tę wojnę". "To już drugi miesiąc, kiedy Putin ignoruje propozycję USA dotyczącą całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni . Niestety, w Moskwie są przekonani, że mogą nadal zabijać bezkarnie. Konieczne jest podjęcie działań, aby zmienić tę sytuację" - uznał.

Macron zwrócił się przy tym do poszkodowanych w ataku "i całej Ukrainy, która nadal stawia opór". "Nasza solidarność, nasz szacunek, nasze niezachwiane zaangażowanie " - wyliczył w poście.

Natomiast litewski lider grzmi o "kolejnej nikczemnej, rosyjskiej zbrodni wojennej". "To policzek dla każdego, kto szuka i pragnie pokoju. Cywilizowany świat musi użyć siły, aby powstrzymać barbarzyńców zabijających cywilów i dzieci (...). W tej godzinie bólu Litwa potwierdza swoje niezachwiane zaangażowanie we wspieranie Ukrainy i prezydenta Zełenskiego do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju" - uznał Gitanas Nausėda.