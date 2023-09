Wybory 2023. Cisza wyborcza – od kiedy i do kiedy trwa?

Wybory parlamentarne 2023. Cisza wyborcza – czego nie wolno robić?

Cisza wyborcza to czas, kiedy nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. Oznacza to, że przez 24 godziny przed głosowaniem kandydaci i ich wyborcy nie mogą przekonywać czy nakłaniać publicznie do głosowania. Zabrania się więc: