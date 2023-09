- Spodziewam się, że nie będzie ukraińskiego embarga na polskie jabłka i warzywa. To jest ostatni punkt naszego planu działań - poinformował w internetowym Radiu RMF24 wiceminister gospodarki i handlu Taras Kaczka.

Ukraiński polityk zapewnił, że Ukraina chce osiągnąć porozumienie z Polską. W ostatnich dniach sytuacja wokół importu żywności z Ukrainy do Polski eskalowała. Warszawa i Kijów wzajemnie nałożyły na siebie ograniczenia w eksporcie produktów. Najpierw Polska, wspólne ze Słowacją i Węgrami, utrzymała embargo na ukraińskie zboże po wygaśnięciu unijnych regulacji w tej sprawie.

W poniedziałek wiceminister Taras Kaczka zapowiadał, że jego kraj Kijów pozwie Polskę, Węgry i Słowację do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w związku z ich odmową zniesienia zakazu importu ukraińskich produktów rolnych. W poniedziałek po południu ukraińskie ministerstwo gospodarki potwierdziło, że złożyło skargę do WTO. We wtorek w wywiadzie dla Rzeczpospolitej polityk powiedział, że w ciągu kilku najbliższych dni Ukraina wprowadzi embargo na cebulę, pomidory, kapustę i jabłka z Polski.