Wojna na Ukrainie. Sikorski odpowiedział rosyjskiemu ambasadorowi

- Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa mieli być strażnikami pokoju , a nie prowadzić wojnę za pomocą cudzych dzieci. To jest hańba Rosji , która nigdy nie zostanie wybaczona, ani zapomniana - odpowiedział mu Radosław Sikorski , nawiązując do porywania ukraińskich dzieci.

Członek rządu Donalda Tuska przekazał, że ma "kilka pytań do ambasadora Rosji i jego przełożonych" w związku z głoszonymi przez kremlowską propagandę hasłami, że w Kijowie rządzą naziści. - Czym to, co robicie ukraińskim porwanym dzieciom, różni się od tego, co niemieccy naziści zrobili waszym dzieciom i naszym? - pytał retorycznie.