Wypowiedź litewskiego prezydenta cytuje agencja LRT. Nauseda , który uznawany jest za bliskiego sojusznika Wołodymyra Zełenskiego , przestrzegł w niej, że uznanie Krymu jako terytorium należącego do Rosji może mieć fatalne konsekwencje międzynarodowe i rodzić ryzyko wybuchania kolejnych konfliktów.

- Jeśli zrobimy to, co jest proponowane i uznamy Krym za de iure terytorium rosyjskie, będzie to bomba z opóźnionym zapłonem, która będzie wybuchać i wybuchać cały czas - stwierdził.