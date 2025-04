Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocy o godz. 7:35. Od środy rano do piątku wieczorem jego ciało było wystawione w Bazylice Świętego Piotra, gdzie wierni mogli oddać mu hołd. Watykan poinformował, że łącznie było to około ćwierć miliona osób.

W piątek wieczorem - według życzenia Franciszka - papieska trumna została zamknięta. Do środka włożono woreczek z monetami wybitymi w czasie jego pontyfikatu oraz regio - dokument, w którym krótko przedstawiono życiorys papieża i jego dokonania podczas pontyfikatu.

Do Watykanu przyjadą także m.in. król i królowa Belgów Filip i Matylda, król Szwecji Karol XVI Gustaw z królową Sylwią, królowa Danii Maria i król Hiszpanii Filip VI z królową Letycją.

Po mszy ruszy kondukt żałobny, który odprowadzi ciało papieża do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany Franciszek. To pierwszy pochówek papieża poza Watykanem od ponad 120 lat.

Kondukt opuści plac Świętego Piotra boczną bramą Perugino. Następnie przejedzie przez tunel Pasa, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via Labicana i Via Merulana, do placu Santa Maria Maggiore. Tam trumnę mają powitać ubodzy.