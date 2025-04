"W świetle przeprowadzania operacji terrorystycznych przeciwko naszym siłom na wyżej wymienionym terenie, Siły Obronne Izraela zaatakują z wielką siłą każdy obszar, który był wykorzystywany do przeprowadzania tychże operacji" - przekazał w piątek płk Adraje.

Palestyńczycy zamieszkujący wspomniane obszary zostali wezwani do udania się do zachodniej części miasta Gaza. Dzielnica Zeitoun, której nazwa pochodzi od drzew oliwnych, to południowo-zachodnia i największa dzielnica gazańskiego Starego Miasta.