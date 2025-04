Decyzja podjęta tuż po śmierci papieża oburzyła kardynałów. "To zagadka"

Pierwsze rozmowy dotyczące następcy papieża Franciszka rozpoczęły się tuż po jego śmierci, co spotkało się z krytyką ze strony kardynałów z odległych państw. - Kardynałowie z Azji czy z Afryki nie mogli pojawić się we wtorek rano na pierwszym spotkaniu przedwyborczym – mówi prof. Andrzej Kobyliński w wideocascie Interii "Studio Watykan". Dlaczego zwołano je tak szybko? - To pewna zagadka – przyznaje ks. prof. Kobyliński. O przyszłym konklawe mówi, że będzie krótkie "ze względu na wielką partię Franciszka".