Tajemniczy dokument w trumnie Franciszka. Watykan tłumaczy

W piątek wieczorem w Bazylice św. Piotra w Watykanie odbyła się ceremonia zamknięcia trumny Franciszka. Do środka włożono m.in. woreczek z monetami wybitymi w czasie pontyfikatu Franciszka oraz dokument zwany rogito. To "Akt przejścia do Domu Ojca Jego Świątobliwości Franciszka", który przedstawia życiorys papieża oraz jego dokonania w trakcie sprawowania posługi - wyjaśnia Watykan.