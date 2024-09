Poważny atak w Libanie. Wybuchały urządzenia elektroniczne

Zdjęcia upublicznione w sieci pokazują wybuch urządzenia elektronicznego należącego do członka Hezbollah u w dzielnicy Dahiyeh w Bejrucie, stolicy Libanu - poinformował portal Times of Israel.

Liban. Atak na Bliskim Wschodzie. Oskarżają Izrael

Urządzenia elektroniczne, które wybuchły we wtorek i środę w Libanie, kupiono w tym samym czasie - podkreślił Reuters. Według źródeł agencji urządzenia zostały zakupione przez Hezbollah ok. 5 miesięcy temu, mniej więcej w tym samym czasie, co seria pagerów, które eksplodowały we wtorek.