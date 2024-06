Polak, Węgier, dwa bratanki? Zaskakujące wyniki sondażu

Coraz mniej Węgrów uważa Polskę za kraj bliski pod względem stanowisk i interesów. O ile w 2019 roku prawie co trzeci z badanych (30 proc.) wskazało Polskę jako kraj bliski Węgrom, to w chwili obecnej jest to tylko 13 proc. - wynika z sondażu ośrodka Zavecz Research przeprowadzonego na zlecenie portalu 24.hu.