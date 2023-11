Niemniej obecnie szef węgierskiego rządu znów w pełni czyni zadość swojej reputacji "pieniacza Unii Europejskiej" i twórcy "państwa nieliberalnego" . W tym tygodniu Orban w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela zapowiedział pośrednio swoje weto wobec nawiązania rozmów z Ukrainą w sprawie jej przystąpienia do UE .

Pytania sugerujące odpowiedź

Tylko że takiej brukselskiej propozycji w ogóle nie ma. W rzeczywistości chodzi o to, że Komisja Europejska pozwała w 2022 roku Węgry do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu ustawy, która praktycznie utożsamia tak zwaną "propagandę LGBTQ" z pedofilią i zakazuje udostępniania nieletnim jakichkolwiek treści dotyczących homoseksualności i transpłciowości.

"Czy popierasz getta imigrantów?"

Dobre interesy z Rosją

Podstawa szykanowania krytyków

Urząd ma otrzymać w tym celu prawie nieograniczone prawa dostępu do wszelkiego rodzaju danych badanych organizacji i osób. Na podstawie jego "raportów o suwerenności" można by wszczynać postępowania przygotowawcze i karne przeciwko organizacjom i osobom - byłoby to szeroką podstawą do szykanowania i nękania krytyków systemu Orbana.