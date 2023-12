Węgry. Szymon Szynkowski vel Sęk o "błędzie" Szijjarto

- Jeżeli Węgrzy zgłoszą wątpliwości co do przygotowywanego nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji, to Polska - która zawsze popierała jak najbardziej ambitny pakiet sankcyjny - będzie przekonywać Budapeszt do zmiany stanowiska - powiedział minister. Przyznał jednak, że pakiet sankcyjny nie był przedmiotem poniedziałkowych rozmów. Tym zajmują się stałe przedstawicielstwa krajów w Brukseli.