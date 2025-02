Nadzwyczajny szczyt w Paryżu. Pierwsze słowa Tuska po posiedzeniu

- Dla mnie jest ważne, że to z czym przyjechałem do Paryża - stanowiskiem Polski dotyczącym sytuacji wokół Ukrainy i relacji transatlantyckich - że wszyscy uczestnicy spotkania bez wyjątku mieli w tych kluczowych sprawach, z mojego punktu widzenia, podobny pogląd - przekonywał.

Premier ocenił, że poniedziałkowy szczyt jest "zaledwie wstępem do tego, co wydarzy się w najbliższych tygodniach i miesiącach". Zasugerował, że spotkanie nie zakończyło się żadną decyzją, jednak wszyscy jego uczestnicy uznali, że "potrzebna jest jak najbliższa współpraca wszystkich sojuszników w ramach NATO ". Szef rządu stwierdził, że na "szerszy" niż jedynie unijny charakter wydarzenia wskazywała obecność premiera Wielkiej Brytanii .

Donald Tusk o wezwaniach Donalda Trumpa. "Nie ma co się irytować"

Donald Tusk orzekł, że wszyscy uczestnicy spotkania zdają sobie sprawą, że "relacje transatlantyckie, Sojusz Północnoatlantycki i nasza przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi , są na nowym etapie ". - I to wszyscy widzimy. Nikt nie powinien być zaskoczony, że nasi europejscy partnerzy zdają sobie sprawę, że nadszedł czas na dużo większą zdolność Europy do samoobrony - powiedział.

Premier poinformował, że omawiana była kwestia konieczności wyraźnego zwiększenia wydatków na obronność . Przyznał, że "nie ma co się irytować", gdy USA wzywają Europę do poświęcania większej ilości środków w tym zakresie. Tusk podkreślił też, że Polska jest liderem w kwestii wydatków na obronność. - Nie chciałem zawstydzać naszych rozmówców , ale dla wszystkich było jasne, że ten pułap dzisiaj osiągany przez niektóre państwa członkowskie jest absolutnie niewystarczający - powiedział.

- Powiedziałem do koleżanek i kolegów: jeśli Unia Europejska nie jest w stanie sama się obronić, to dlaczego ma dawać komuś innemu gwarancje - mówił polityk.

Premier powiedział, że Europa będzie dążyć do namówienia "wszystkich uczestników procesu" zawarcia porozumienia do zagwarantowania trwałego pokoju. - Samo przerwanie ognia nie będzie przecież gwarantowało stabilizacji i bezpieczeństwa - wskazał, dodając że europejskie stanowisko będzie w tej sprawie jasne.

- Europa i Stany Zjednoczone, naszym zdaniem, powinny ze sobą bardzo blisko współpracować. Tutaj nie może być żadnej rozbieżności . Zdecydowanie opowiadamy się za wzajemnym pełnym wsparciem i Stanów Zjednoczonych i Europy, jeśli chodzi o przyszłe bezpieczeństwo i trwały pokój w Ukrainie - stwierdził Tusk i podkreślił, że by to osiągnąć, stanowisko musi być podzielane przez wszystkich sojuszników.

Tusk: Wydatki na obronność nie będą już nadmiernymi wydatkami

Tusk "brutalnie" o poprzednich gwarancjach pokoju dla Ukrainy

Wskazał, że Polska będzie potrzebowała zwiększenia obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej granicy i w samym kraju. Tusk stwierdził też, że nie przewiduje wysyłania wojsk polskich do Ukrainy. Pytany przez dziennikarzy o wtorkowe spotkanie Andrzeja Dudy ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa ds. Ukrainy Keitem Kelloggiem, przyznał że nie ma obaw co do stanowiska prezentowanego przez prezydenta i "w tej kwestii ma pełne zaufanie" do głowy państwa.