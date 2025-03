Szczegóły ataku opisane zostały w komunikacie, który pojawił się w wojskowych kanałach w mediach społecznościowych. Uderzenie przeprowadziły jednostki Sił Operacji Specjalnych Ukrainy we współpracy z Ministerstwem Obrony , Wojskami Rakietowymi i artylerią. Do wpisu dołączony został materiał wideo, na którym widoczne jest uderzenie.

Ka-52 "Aligator" to rosyjski śmigłowiec rozpoznawczy i szturmowy nowej generacji. Wprowadzony został do służby w 2008 roku. Rosjanie używają tej maszyny przede wszystkim do atakowania celów naziemnych.