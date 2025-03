Każdego roku zmiana czasu z zimowego na letni wypada w ostatnią niedzielę marca . W 2025 będzie to noc z soboty 29 marca na niedzielę 30 marca. Zegarki przestawiamy godzinę do przodu - z godziny 2:00 przesuwamy wskazówkę na godzinę 3:00.

Naukowcy szacują, że średnio przystosowanie się do zmiany zajmuje naszemu organizmowi ok. dwóch tygodni. Jest jednak nadzieja, że tegoroczna zmiana czasu będzie jedną z ostatnich.

Unia Europejska zaproponowała odejście od tej praktyki już w 2018 roku. Prace musiały jednak zostać przerwane ze względu na wybuch pandemii. Komisja Europejska wróciła do tej sprawy w 2021 roku i zaproponowała, że państwa członkowskie będą mogły dostosować się do nowych zasad do 2026 roku. To by oznaczało, że przed nami jeszcze tylko cztery kolejne zmiany czasu - dwie w 2025 i dwie w 2026 roku.