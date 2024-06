Mark Rutte szefem NATO? Witold Waszczykowski krytykuje

- Mark Rutte jest ikoną appeasmentu (polityki ustępstw - red.) wobec Rosji . To jeden z polityków odpowiedzialnych za utuczenie Rosji przed wojną. Był wielkim zwolennikiem Nord Stream , co uwiecznia słynne zdjęcie z Angelą Merkel i Dmitrijem Miedwiediewem , gdy wspólnie odkręcają zawór gazociągu - przypomina Waszczykowski.

Polityk prawicy twierdzi również, że polityka europejska premiera Holandii , będącego u władzy w swoim kraju nieprzerwanie od 2010 roku , opierała się na liderowaniu tzw. "grupie skąpców" i dążeniu do federalizacji Unii Europejskiej , co - w opinii byłego ministra spraw zagranicznych - stoi w sprzeczności z polską racją stanu.

- Jemu to stanowisko się nie należy, ponieważ będzie dbał o interesy Europy Zachodniej i powrót Rosji na rynki finansowe, a to odbędzie się kosztem Polski i wschodniej flanki NATO - kwituje.

NATO. Paweł Jabłoński o kandydaturze Ruttego

- Mark Rutte jest politykiem głównego nurtu i europejskiego mainstreamu. To oznacza, że jeśli główne państwa UE stwierdzą, że czas na nowy reset z Rosją, to on prawdopodobnie się na to zgodzi. To jest bardzo ryzykowne, ponieważ coraz częściej w debacie europejskiej się o tym mówi - zaznacza rozmówca Interii.