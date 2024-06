Peter Magyar to lider opozycyjnej partii TISZA, a także główny krytyk poczynań premiera Węgier i jego rządu.

Mimo że przez lata był wiernym funkcjonariuszem Viktora Orbana, a także mężem zdymisjonowanej na początku roku minister sprawiedliwości Judit Vargi, teraz zagorzale przeciwdziała państwowemu systemowi i głosi, że jest zobowiązany, by "mówić prawdę o rządzie".

Węgry. W tej sprawie Peter Magyar popiera Viktora Orbana

Dla wielu Węgrów sprzeciwiających się Orbanowi i szukających alternatywy stał się jedną z nowych politycznych opcji. Fakt ten partia Magyara potwierdziła w wyborach do PE, gdzie TISZA zdobyła niemal 30 proc. głosów, co przełożyło się na siedem mandatów. Do PE, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, wybiera się także sam lider. Reklama

Okazuje się jednak, że nie we wszystkim Magyar sprzeciwia się Orbanowi. Jak poinformował portal Politico, Magyar powiedział, że popiera prawo Ukrainy do obrony, ale nie jest za wysyłaniem broni do Kijowa.

Wojna w Ukrainie a stanowisko Magyara. Jasna deklaracja

- Podzielamy stanowisko węgierskiego rządu: Nie wyślemy wojsk ani broni do Ukrainy z Węgier. Znacie delikatną sytuację Węgier w tej wojnie - powiedział Peter Magyar.

W tym kontekście istotne jest również to, że nowi europosłowie Magyara weszli do PE jako część grupy Europejskiej Partii Ludowej, której przywódcy - m.in. szefowa KE Ursula von der Leyen - przyjęcie do formacji uzależniają od wsparcia dla Ukrainy.

- Ale oczywiście będziemy wspierać ukraiński naród wszelkimi innymi sposobami - zaznaczył Magyar. Podkreślił swoje poparcie dla "niepodległości i suwerenności" Ukrainy, a Władimira Putina nazwał agresorem.

- Wszystko, co mówi o Ukrainie i wojnie, propagandowa machina Orbana wykorzystuje przeciwko niemu. Jest więc jasne, dlaczego jest ostrożny w tej kwestii - powiedział Politico rzecznik EPL. Reklama

Źródła: Politico

