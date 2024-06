Szef NATO ostrzega mocarstwo. "Muszą za to odpowiedzieć"

- Chiny muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za wspieranie wojny Rosji w Ukrainie, jeśli nie zmienią swojego postępowania - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla BBC. Według niego Pekin prowadzi grę "na dwa front", z jednej strony zacieśniając stosunki z Moskwą, a z drugiej próbując utrzymywać relacje z europejskimi sojusznikami. We wtorek przed południem chińskie MSZ odniosło się do wypowiedzi szefa NATO.