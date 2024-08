Bilans aresztowanych, oskarżonych oraz skazanych zmienia się bardzo szybko, ale we wtorek późnym popołudniem Krajowa Rada Szefów Policji (NPCC) podała, że do tej pory aresztowane zostały 1024 osoby, z czego 575 postawiono zarzuty. Z kolei według wyliczeń mediów wynika, że skazanych - zwykle na kary więzienia od kilkunastu miesięcy do trzech lat - zostało już kilkadziesiąt osób.