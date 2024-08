Według "The Telegraph", najmłodsza osoba odpowiedzialna za wybuch zamieszek w Wielkiej Brytanii ma zaledwie 12 lat. Chłopiec w tym wieku został oskarżony o "brutalne zakłócenie porządku" i w poniedziałek miał stanąć przed sądem dla nieletnich.

Wielka Brytania. 12-latek najmłodszym uczestnikiem zamieszek

Jak podają brytyjskie media, prokurator Tess Kenyon powiedziała sędzi, że nieletni był częścią grupy, która zebrała się 31 lipca przed hotelem Holiday Inn , w którym mieszkają osoby ubiegające się o azyl. Podczas późniejszych zamieszek w centrum Manchesteru 3 sierpnia, 12-latek m.in. kopał frontową szybę sklepu, co zostało uwiecznione na nagraniu.

Sędzia Joanne Hirst oceniła sprawę jako "bardzo poważną". Zaznaczyła przy tym, że była to pierwsza sytuacja, w której jedna osoba, do tego tak młoda, brała udział w tak poważnych incydentach.

Tymczasem brytyjskie media podają, że wśród osób zatrzymanych w związku z zamieszkami miał być także drugi 12-latek. Chłopiec miał usłyszeć dwa zarzuty i przyznać się do nich przed jednym z sądów, lecz media nie podają żadnych szczegółowych informacji na temat nastolatka z racji na jego młody wiek.

Wielka Brytania. Atak w Southport. Fala protestów i zamieszek

Brutalne demonstracje miały w dużej mierze charakter antyimigrancki i antymuzułmański, co było związane z rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych fałszywymi informacjami, jakoby sprawca był muzułmańskim azylantem.

Do sprawy odniosła się m.in. szefowa brytyjskiego MSW Yvette Cooper. - Musimy przywrócić w Wielkiej Brytanii respekt dla policji i prawa, bo za często istnieje poczucie, że przestępstwa pozostają bezkarne - przekazała za pośrednictwem "Daily Telegraph".

- Jako minister spraw wewnętrznych nie godzę się na tolerowanie bezwstydnych obelg i pogardy, które mniejszość okazała naszym mężczyznom i kobietom w mundurach, ani braku szacunku dla prawa i porządku, na co pozwolono w ostatnich latach - dodała, nawiązując do ataków na funkcjonariuszy, do których dochodziło podczas zamieszek.