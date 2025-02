Podczas panelu na 61. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślał, że jest "raczej optymistycznie nastawiony" jeśli chodzi o przyszłość Sojuszu, argumentując to tym, że widzi "co się kryje, za tym, co się mówi i jaki jest przekaz".

Monachium. Szef NATO: Nie wydajemy za dużo na obronność

- Kiedy spotykałem się z wiceprezydentem i innymi przedstawicielami wysokiej rangi z USA, ale też tutaj, na podium (przekaz jest taki - red.), że jesteśmy wielką rodziną . Co się za tym kryje, to też zachowanie ze strony Stanów Zjednoczonych , również tej obecnej administracji wobec NATO - mówił Rutte, podkreślając przy tym, że mówienie o tym, że powinniśmy więcej wydawać na obronność, jest prawdą .

Rozmowy pokojowe na linii Rosja - Ukraina. Rutte o koniecznym wyniku negocjacji

Szef NATO wskazał, że to, co - jego zdaniem - obecnie widać po stronie europejskiej, to rzeczywiście przechodzenie do konkretnego planowania, jak może wyglądać nasz europejski wkład.