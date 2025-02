Jednocześnie, jego zdaniem, było to wydarzenie, które przesłało do Kremla jasny sygnał o stałym wsparciu Kijowa w obronie swojej suwerenności.

Kończąc swój wpis Wołodymyr Zełenski stwierdził, że pomimo pewnych różnic, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych są zainteresowani bliskim sojuszem z Europą, co daje pozytywne perspektywy na przyszłość.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: "Sukces jest możliwy"

" Rozpoczęliśmy współpracę z zespołem prezydenta Trumpa i jesteśmy przekonani, że sukces jest możliwy. To właśnie Ameryka jest obecnie postrzegana na świecie jako siła zdolna nie tylko powstrzymać wojnę, ale także pomóc w zapewnieniu trwałego pokoju po wojnie" - stwierdził.

"Oczywiście, Putin będzie nadal podejmował różne próby oszukania wszystkich i przeciągania wojny. Ale prawdziwy pokój jest możliwy. I my musimy to osiągnąć: Ukraina, Stany Zjednoczone, Europa. To jest nasze wspólne bezpieczeństwo. Dziękuję Ameryko!" - podsumował.