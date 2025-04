Kandydat z podium notuje największy wzrost. Nowy sondaż prezydencki

Rafał Trzaskowski mógłby liczyć na najwięcej głosów ankietowanych - wynika z sondażu Opinii24 dla "Faktów" TVN i TVN24. Kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta popiera 32 proc. respondentów. W porównaniu do poprzedniego badania z początku kwietnia prezydent Warszawy zanotował spadek o 1 punkt procentowy.

Z najnowszego badania wynika, że na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki . Kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwości może liczyć na 26 proc. poparcia ankietowanych - notuje w ten sposób wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego sondażu.

W porównaniu do poprzedniego badania znacznie zmalał odsetek osób niezdecydowanych. W najnowszym sondażu wynosi on 1 proc., podczas gdy na początku kwietnia było to 10 proc.