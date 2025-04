Unijny komisarz przy granicy z Białorusią. Towarzyszył mu polski minister

- Mamy tu do czynienia z wrogimi działaniami wobec Polski i UE (ze strony) reżimu Łukaszenki, który instrumentalnie używa niewinnych ludzi , którzy próbują przedostać się do lepszego życia, często płacąc przemytnikom ludzi za tę właśnie możliwość - powiedział Siemoniak na briefingu kończącym tę wizytę.

- Wzywamy z tego miejsca do zaprzestania tego typu hybrydowej agresji - dodał. Polityk podkreślał, że przez "dziesiątki lat" granica polsko-białoruska była "normalną granicą".

Szef resortu spraw wewnętrznych wyliczał, że do tej pory Polska wydała 2,6 mld złotych , żeby "fizycznie i elektronicznie tę granicę chronić", 11 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy na tej granicy jest w gotowości. Przypominał, że na jej części jest strefa buforowa, a w Polsce wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące użycia broni i możliwość zawieszania wnioskowania o azyl.

Siemoniak zapewniał, że działania polegające na wzmacnianiu ochrony granicy z Białorusią prowadzone są po to, by nie tylko obywatele Polski, ale i państw Unii Europejskiej "czuli się bezpieczni". Polityk przypomniał, że Komisja Europejska kilka miesięcy temu określiła sytuację na polsko-białoruskiej granicy "instrumentalizacją migracji" i jej "weaponizacją", czyli używaniem migrantów jako broni i przeznaczyła 50 mln euro na wzmocnienie polskiej granicy z Białorusią i Rosją.

- Bardzo doceniamy obecność pana komisarza dzisiaj tu, na granicy polsko-białoruskiej. Odbieramy to też jako wyraz szacunku i wsparcia dla tysięcy polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy bronią tej granicy - podkreślił Siemoniak.

Komisarz Magnus Brunner podkreślał, że sytuacja na granicy z Białorusią to nie tylko problem Polski, ale problem europejski. Dziękował polskiej Straży Granicznej za jej służbę w ochronie granicy Polski, jednocześnie granicy zewnętrznej UE.

- Wszyscy wiemy, do czego zdolna jest Rosja i jej sojuszniczka Białoruś. Cynizm i cyniczne postępowanie to tylko jedno z określeń, które takie działanie może opisać - mówił w Połowcach komisarz.

Zapewniał, że docenia fakt, iż może na własne oczy zobaczyć, jak wygląda sytuacja na granicy z Białorusią. - Zdjęcia czy filmy dokładnie tego nie oddadzą - przyznał. Nawiązywał do hasła polskiej prezydencji "Bezpieczeństwo, Europo!", mówił, że to motto bardzo ważne i dobrze wybrane "zwłaszcza w tych niebezpiecznych czasach, w których jesteśmy". Mówił też o zaangażowaniu Polski w różne działania przeciwdziałające przemytowi ludzi, w tym w działalność unijnych służb.

- To do nas, Europejczyków, należy decyzja o tym, kto ma przyjechać do Europy, a kto nie ma przyjechać. Nie ma o tym decydować Łukaszenka czy Putin z pomocą przemytników - podkreślał komisarz.