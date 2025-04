Zwrot w sprawie Binjamina Netanjahu. Chodzi o nakaz aresztowania

Izba Przygotowawcza MTK uznała w 2024 roku, że istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Netanjahu i Galant "celowo i świadomie pozbawiali ludność Strefy Gazy środków niezbędnych do przetrwania, w tym żywności, wody, leków i materiałów medycznych, a także paliwa i energii elektrycznej".

Izba Apelacyjna zdecydowała jednak, że pozostawienie wniosków izraelskich do późniejszego rozpatrzenia było niezgodne z prawem.

W praktyce oznacza to - zauważa "Jerusalem Post" - że sprawa Izraela pozostaje "zamrożona" do czasu, kiedy MTK zakończy kolejne przesłuchania stron, co może potrwać kilka miesięcy lub dłużej.