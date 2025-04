Tamtejszy "ultrakonserwatywny think tank Heritage Foundation w ramach przygotowań do drugiej kadencji Trumpa opracował Project 2025 - plan zniszczenia amerykańskich instytucji" - zauważyła autorka tekstu.

Heritage Foundation wspiera obecnie węgierskie i polskie think tanki partnerskie we wdrażaniu podobnego planu dla UE. W połowie marca ultrakonserwatywny polski instytut Ordo Iuris i finansowany przez Orbana Mathias-Corvinus-Kolleg opublikowały dokument zatytułowany "Wielki reset" (The Great Reset) - zwrócił uwagę "Tagesspiegel".

Punktem wyjścia prawicowych think tanków jest przekonanie, że UE ogranicza suwerenność narodową swoich członków, co nieuchronnie prowadzi do osłabienia państw. "To niebezpieczny błąd w myśleniu".