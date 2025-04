Wyborcy odwracają się od jednego z kandydatów. Najnowszy sondaż prezydencki

Ankietowanych zapytano również, na kogo oddaliby swój głos. Liderem pozostaje kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski z poparciem na poziomie 31,5 proc. To nieznaczny spadek w stosunku do badania z marca (32 proc.).

Drugie miejsce zajął kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki . Zanotował nieznaczny wzrost poparcia - z 19,5 proc. w marcu do 20,1 proc. w kwietniu.

Choć Sławomir Mentzen utrzymał trzecie miejsce, to zanotował wyraźny spadek poparcia . W poprzednim badaniu mógł liczyć na głosy 19 proc. ankietowanych i był o włos od "przeskoczenia" Nawrockiego. W najnowszym sondażu oddanie swojego głosu na kandydata Konfederacji deklaruje 14,7 proc. badanych.

Jeśli w drugiej turze wyborów znajdą się w Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, to na większe poparcie może liczyć kandydat Koalicji Obywatelskiej (48,2 proc.). To spadek w porównaniu do sondażu z marca (52,1 proc.).