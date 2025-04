Do akcji zaangażowano strażaków, żołnierzy WOT, leśników oraz specjalistyczny sprzęt, w tym drony i śmigłowce.

Premier Donald Tusk odwiedza strażaków, walczących z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym, by wyrazić im podziękowania.

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek po południu, że jedzie do Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie od niedzieli strażacy walczą z pożarem trzcinowisk.

"Walczą profesjonalnie, walczą skutecznie. Jadę podziękować im w imieniu nas wszystkich za to, że ich święta wyglądały tak, a nie inaczej. Z nadzieją, że ten ogień zostanie za chwilę opanowany" - dodał.

W poniedziałek rano pożar obejmował ok. 400 ha terenu - przekazała mł. ogn. Justyna Kłusewicz, rzecznik prasowy podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP. W nocy strażacy monitorowali teren dronami, a od rana prowadzą akcję gaśniczą z użyciem śmigłowców i samolotu gaśniczego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert do osób przebywających na terenie podlaskich powiatów: augustowskiego, grajewskiego i monieckiego o treści: "Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nie zbliżaj się do zagrożonego terenu. Stosuj się do poleceń służb".