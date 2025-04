Obiekt jest nie tylko elementem infrastruktury, ale też spektakularną atrakcją turystyczną. Rozciąga się nad pięknym kanionem w południowych Chinach. Ze względu na głębokość kanionu i ukształtowanie terenu, zawieszenie mostu stanowiło nie lada wyzwanie. Dość powiedzieć, że prace prowadzono w rejonie, w którym występują silne wiatry i trzęsienia ziemi.

Takiej konstrukcji jeszcze świat nie widział

Jak podaje serwis "China Daily", prace nad mostem rozpoczęły się w 2022 roku. I choć do całkowitego zakończenia budowy brakuje kilku elementów, np. nawierzchni drogowej, prawdopodobnie jeszcze w tym roku przejadą nim pierwsze samochody.

Odległość między dwoma filarami Huajiang Canyon Bridge wynosi 1420 metrów. Most ma długość 2890 metrów i zawieszony jest na wysokości 625 metrów. Pod nim płynie rzeka Beipan.

W niedalekiej odległości znajduje się 565-metrowy Beipanjiang, który do tej pory chlubił się mianem najwyższego mostu na świecie. Huajiang Canyon Bridge prześcignął również słynny Golden Gate, łączący San Francisco z hrabstwem Marin. Jego wysokość to 67 metrów, co oznacza, że chiński most jest od niego ponad dziewięć razy wyższy.

Konstrukcja jest kluczowym fragmentem drogi ekspresowej Liuzhi - Anlong. Dzięki niej czas podróży przez kanion skróci się z ok. jednej godziny do dwóch minut. Most odgrywa również ważną rolę w lokalnej turystyce, ułatwiając dostęp do pobliskich atrakcji, takich jak m.in. wodospad Huangguoshu.

Sam w sobie również stanowi atrakcję turystyczną. Dlatego w jednej z wież o wysokości 205 metrów zamontowano szklane windy, które zawiozą śmiałków do restauracji znajdującej się na poziomie 145 metrów nad ziemią. W planach są również chodniki dla pieszych, które będą prowadzić do środkowej części mostu.

- Ukończenie budowy mostu Huajiang Grand Canyon Bridge wzmocni więzi gospodarcze między Guiyang, Anshun i Qianxinan, wspierając regionalną integrację gospodarczą - powiedział w rozmowie z "China Daily" Chen Jianlei, zastępca dyrektora Departamentu Transportu Guizhou.

Łączny koszt budowy mostu Huajiang Grand Canyon wyniósł ok. 280 mln dolarów.

Najwyższe mosty w Europie i w Polsce

Choć europejskim mostom daleko do rekordu Huajiang Canyon Bridge, przejazd nimi również może być ekscytujący. Najwyższy w Europie jest wiadukt Millau. Znajduje się w dolinie rzeki Tarn, w pobliżu miasta Millau na południu Francji.

Jego jezdnia zawieszona jest 270 metrów nad doliną, a różnica między ziemią a najwyższym punktem obiektu wynosi 343 metry. Most ma długość 2460 metrów i jest uważany za jeden z najpiękniejszych dzieł nowoczesnej architektury mostowej.

W Polsce najwyższy most znajduje się we Wrocławiu. Liczy 122 metry i jest nie tylko najwyższym, ale również najdłuższym tego typu obiektem w kraju. Most Rędziński, bo o nim mowa, łączy ze sobą dwa brzegi oddalone od siebie o 612 metrów. Jest zawieszony nad Wyspą Rędzińską i pełni kluczową rolę w systemie komunikacyjnym regionu.

Jego imponująca konstrukcja i rozmiary sprawiają, że jest nie tylko ważnym elementem infrastruktury, ale także charakterystycznym punktem w krajobrazie miasta.

