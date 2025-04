"Był pielgrzymem nadziei". Episkopat apeluje do wiernych

„Był człowiekiem pokoju i pojednania. Był pielgrzymem nadziei. Odwiedzał kontynenty i wiernych po to, by napełniać ich pokojem, by nieśli pokój Chrystusa Zmartwychwstałego. Dzisiaj prosimy wszyscy, aby ten Chrystus Zmartwychwstały, któremu wiernie służył, przyjął go do swojej chwały” - przekazał abp Wojda w komunikacie na stronie KEP.