- Dobrze byłoby, żebyśmy mieli wreszcie prezydenta, który nie będzie ani z PiS-u, ani z Platformy. Uważam, że jestem tym najlepszym kandydatem, który ma szansę na wejście do drugiej tury, a następnie wygranie tych wyborów - mówi Interii Sławomir Mentzen , który z ramienia Konfederacji chce się ubiegać o najważniejszy urząd w państwie.

- Chodzi o to, żeby tak ustawić przepisy, nie tylko podatkowe, ale też regulujące działalność gospodarczą, żeby przede wszystkim pilnować wielkich korporacji, gigantów technologicznych, koncernów farmaceutycznych - dodaje.

Sławomir Mentzen i Ukraina. "To ich problem"

Mentzen chce też zmienić politykę zagraniczną, w tym podejście do relacji z Ukrainą .

- Do momentu, w którym Ukraińcy nie przeproszą nas za Wołyń, nie umożliwią ekshumacji ofiar Wołynia, przekonałbym do tego, żeby natychmiast rozpocząć remont linii kolejowej pomiędzy Rzeszowem a Lwowem. Przekonany jestem, że Ukraina od razu by zmiękła - twierdzi polityk.