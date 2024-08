Wybory prezydenckie 2025. Krzysztof Bosak nieobecny na wiecu Sławomira Mentzena

- Termin mieliśmy zaplanowany dużo wcześniej. Miało to być pierwotnie wydarzenie inaugurujące nasze wewnętrzne prawybory, jednak wcześniej Krzysztof Bosak zgodził się na start Sławomira Mentzena , dlatego zmieniliśmy formułę - mówił w rozmowie z Interią Wipler.

Dlaczego mimo to na sali obecni byli głównie przedstawiciele Nowej Nadziei? Poseł odpowiedział, że wiąże się to z planami urlopowymi koalicjantów.

Dopytywany o samego wicemarszałka Sejmu, bliski współpracownik Mentzena potwierdził, że on również przebywa na urlopie. Słowa te padły jednak jeszcze przed zamieszczeniem wpisu w mediach społecznościowych przez szefa Ruchu Narodowego.

Próbowaliśmy ponownie skontaktować się z Przemysławem Wiplerem. - Nie wiem dokładnie, dlaczego go nie było; wiem, że miał inne obowiązki. Najlepiej pytać jego samego - sprostował polityk. Krzysztof Bosak nie odpowiadał jednak na nasze próby kontaktu.

Konfederacja. Rezygnacja Krzysztofa Bosaka i napięte relacje między liderami

We wtorek 13 sierpnia Krzysztof Bosak ogłosił w rozmowie z Radiem Zet, że w przypadku oddzielnego startu kilku prawicowych pretendentów w wyborach prezydenckich on sam zrezygnuje z ubiegania się o partyjną nominację, ustąpi miejsca Sławomirowi Mentzenowi i będzie namawiał Radę Liderów Konfederacji do poparcia tej kandydatury na urząd prezydenta.