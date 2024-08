Wybory prezydenckie. Sławomir Mentzen o Ukrainie

Wojna na Ukrainie. Mentzen reaguje na słowa Zełenskiego

- Dzisiaj uwaga strony polskiej, jeśli chodzi o nasze zdolności obronne, trochę osłabła. To znaczy, Polska prawdopodobnie dała nam to, co mogła. Jednak pewne rzeczy w Polsce zostały. Są konkretne kwestie. Bardzo potrzebujemy MiG-ów - powiedział twórca "Sługi Narodu". To właśnie rosyjskie ataki z powietrza są najbardziej dotkliwe dla ukraińskiej ludności.