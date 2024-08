Wybory prezydenckie. Sławomir Mentzen wystartował ze swoją prekampanią

Mentzen odniósł się również do kwestii prób nielegalnego przekraczania granicy. W ocenie parlamentarzysty nie może dochodzić do sytuacji , gdy ktokolwiek nielegalnie wkracza na terytorium Polski. - Jeżeli nielegalnie ktoś będzie próbował forsować granicę państwa polskiego, powinno się do niego po prostu strzelać - oświadczył.

Sławomir Mentzen startuje na Prezydenta RP. Polityk wskazał swoje priorytety

Postulował też "wzmocnienie prawa do wychowywania dzieci", ponieważ - wskazał - "należą one do rodziców, nie państwa". W tym kontekście wspomniał również o konieczności zwiększenia prawa do edukacji domowej i "zatrzymaniu przymusu szczepień".