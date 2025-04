- Oznacza dosłownie pusty tron, nieobsadzoną stolicę. Taką właśnie sytuację mamy teraz w Watykanie. To jest czas, w którym Kościół trwa na modlitwie, a jednocześnie trwają przygotowania do wyboru następnego papieża - mówi Interii watykanista, Michał Kłosowski.

- To, że papież umiera, to w instytucji, która ma dwa tys. lat, nie jest niczym nowym. Tak ten świat jest skonstruowany. Watykan jest teraz pogrążony w modlitwie, trwa czuwanie - mówi watykanista.

Kłosowski dodaje, że na placu św. Piotra zbierają się tłumy wiernych. - Mam wrażenie, że będzie to czas zadumy, w którym miłość do tego papieża będzie okazywana właśnie na poziomie modlitwy w podziękowaniu za cały ten pontyfikat, który dla bardzo wielu, na przykład dla mnie, znaczył niemalże cały świat - podkreśla nasz rozmówca.

Przyznaje, że zobaczyliśmy papieża walczącego do końca. - To bardzo znaczące. Franciszek walczył do końca o kościół, wykluczonych emigrantów, biednych, nienarodzone dzieci. Walczył o wszystko. W niedzielę zobaczyliśmy go w czasie błogosławieństwa Urbi et Orbi. Dał nam nadzieję i zmarł w poniedziałek rano. To wszystko najlepiej oddaje charakter tego pontyfikatu i tego papieża - podkreśla Kłosowski.