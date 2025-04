- Zawsze jesteśmy pozytywnie nastawieni do rozejmu , dlatego wyszliśmy z taką inicjatywą - powiedział Putin podczas wywiadu w telewizji.

- Mamy nadzieję, że przedstawiciele reżimu kijowskiego będą czuć to samo - kontynuował.

Władimir Putin, powtarzając tezy rosyjskiej propagandy, stwierdził, że Rosja atakuje cele cywilne , gdyż Ukraińcy wykorzystują je do "celów wojskowych".

Komentując atak na Sumy, w którym zginęły co najmniej 34 osoby, a 117 zostało rannych dodał, że w mieście "odbywała się ceremonia odznaczenia ukraińskich żołnierzy".

Ponadto w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że słyszy od urzędników "na różnych szczeblach" w USA stanowisko polegające na wykluczeniu członkostwa Ukrainy w NATO . Dodał, że "budzi to zadowolenie Moskwy".

Agencja Reutera w tym kontekście podaje, że w niedzielę specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy generał Keith Kellogg powiedział, że wstąpienie Ukrainy do NATO nie jest brane pod uwagę.

W miniony czwartek Stany Zjednoczone zaprezentowały Rosji i Ukrainie swoją najnowszą propozycję dotyczącą rozejmu, sugerując, że jeśli nie zostanie ona przyjęta, to USA mogą wycofać się ze starań o zakończenie wojny.

Rozporządzenie argumentował "względami humanitarnymi" , jednak mimo rozkazu wstrzymania walk, strona ukraińska donosiła, że były one kontynuowane .

Jeszcze w sobotę, reagując na ruch Moskwy, Wołodymyr Zełenski złożył rosyjskiemu przywódcy propozycję. "Jeśli całkowite zawieszenie broni naprawdę się utrzyma, Ukraina proponuje przedłużenie go poza Wielkanoc 20 kwietnia" - podkreślał we wpisie. Prezydent Ukrainy ocenił, że "to właśnie ujawni prawdziwe intencje Rosji".