Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski o Wołyniu

Samorządowiec dodał jednocześnie, że "bardzo zaskoczyły" go słowa Karola Nawrockiego, podważające dążenie Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. - To (akcepcja Ukrainy do obu organizacji - red.) jest polska racja stanu - oznajmił.