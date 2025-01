- Ukraina i Polska wymieniły się listami miejsc do poszukiwań i ekshumacji szczątków wzajemnych konfliktów historycznych - zaznaczył Andrij Nadżos, wiceminister kultury Ukrainy ds. integracji europejskiej.

Ekshumacje na Wołyniu. "Pozytywne nastawienie" Kijowa

Porozumienie z Ukrainą w sprawie ekshumacji. Rząd zmienia taktykę

Wcześniej, w piątek, premier Donald Tusk poinformował na platformie X, że zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Szef rządu podziękował ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. "Wreszcie przełom" - podkreślił premier we wpisie.

- Ekshumacje muszą się odbyć bez stawiania warunków . Nie poruszamy też tematu wewnętrznej polityki historycznej Ukrainy i wątku gloryfikacji UPA. Jest jeden cel. To są ekshumacje i nie rozpraszamy się na inne sprawy . W tym momencie nie mówimy o odbudowywaniu tablic, nie poruszamy tego tematu w ogóle - mówiła Interii osoba uczestnicząca w spotkaniu.

Wołyń. Coraz bliżej ekshumacji ofiar

W październiku 2024 roku informowaliśmy w Interii o deklaracji ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej . Ten w 2025 roku planuje ekshumacje zabitych w obwodzie rówieńskim Polaków. Jak podkreślono wówczas, prace miały być przeprowadzone na wniosek i prośbę obywateli polskich. Instytucja zwróciła się do rządu Ukrainy oraz Rady Najwyższej o przeznaczenie na ten cel środków z budżetu państwa .

- Jesteśmy gotowi na rozmowy, które doprowadzą do ustaleń pozwalających na rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych - podkreślał w rozmowie z Interią Karol Nawrocki. Zaznaczył jednak, że "to nie ukraiński IPN jest właściwą instytucją do podejmowania decyzji w tym zakresie".