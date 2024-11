Dr Karol Nawrocki , urodzony 3 marca 1983 roku w Gdańsku, to historyk, działacz społeczny i samorządowy, a przede wszystkim prezes Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) z nadania Prawa i Sprawiedliwości. Od soboty będzie to także najprawdopodobniej kandydat popierany przez PiS w wyborach prezydenckich.

Antykomunista poszukiwany przez Rosjan

Nawrocki to autor wielu publikacji poświęconych opozycji antykomunistycznej. Jako pierwszy polski historyk podejmował badania nad przestępczością zorganizowaną w PRL.

Nawrocki jest znany z działań związanych z usuwaniem pomników Armii Czerwonej na terenie Polski. Rosyjskie organy ścigania wszczęły przeciwko niemu śledztwo w sprawie zniszczenia pomników radzieckich żołnierzy, przez co znalazł się na liście osób poszukiwanych przez Federację Rosyjską.

Karol Nawrocki. Z IPN do wielkiej polityki

W IPN Karol Nawrocki pracował od 2009 roku. W latach 2017-2021 pełnił funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Objął to stanowisko po sporze rządu PiS z poprzednim dyrektorem i współtwórcą muzeum Pawłem Machcewiczem - głównym doradcą Donalda Tuska z lat 2008-2014.

Od 2020 roku polityczne znaczenie Nawrockiego szybko rosło, co wiązało się z członkostwem w radach wielu instytucji m.in. Dyplomacji Historycznej przy MSZ, Muzeum Domu Rodziny Pileckich, Biura "Niepodległa" i Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Historyk został też odznaczony wieloma medalami, w tym Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem 100-lecia "Cudu nad Wisłą". W 2021 roku Karol Nawrocki został wybrany na pięcioletnią kadencję jako prezes IPN .

Swoją postawą zdobył zaufanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Podobnie jak w wyborach z 2015 roku, gdy wygrał Andrzej Duda, PiS najprawdopodobniej zdecyduje się na wybór kandydata spoza czołówki partyjnych polityków. Jeśli zostanie ogłoszony kandydatem, przed Nawrockim zadanie zbudowania rozpoznawalności, gdyż według badań kojarzy go 39 proc. ankietowanych. To stawia go daleko w tyle za znanymi politykami prawicy.