Były premier Wielkiej Brytanii nawiązał do wypowiedzi Donalda Trumpa , który mówiąc o wojnie stwierdził, że Ukraińcy "nigdy nie powinni tego zaczynać" . Amerykański przywódca mówił również o rzekomym niskim poparciu społecznym prezydenta Ukrainy. Wspomniał też, że poparcie to od dawna nie było weryfikowane w wyborach.

"Oczywiście kraj, który zmaga się z gwałtowną inwazją, nie powinien organizować wyborów. W Wielkiej Brytanii nie było wyborów powszechnych od 1935 do 1945 roku. Oczywiście notowania Zełenskiego nie wynoszą 4 proc. W rzeczywistości są one mniej więcej takie same jak Trumpa" - stwierdził Boris Johnson.