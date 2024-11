W środę w Gdańsku odbyła się debata Pomorskiego Kongresu Pamięci Narodowej, w której udział wzięli Przemysław Czarnek i Karol Nawrocki. Tematem dyskusji byłego ministra edukacji i nauki oraz szefa IPN był współczesna edukacja historyczna.

Panel zwrócił szczególną uwagę, ponieważ obaj postrzegani są jako pretendenci do nominacji na kandydata na urząd prezydenta RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Wybory prezydenckie. Przemysław Czarnek czy Karol Nawrocki?

Przemysław Czarnek stwierdził, że młode pokolenia są wychowywane obecnie przez "pedagogikę wstydu", by "nie wiedziały nic o przeszłości". - Następne lata to muszą być solidne pieniądze na kinematografię polską, która pokazuje zdecydowanie mocniej i lepiej wielkie sukcesy państwa polskiego, zwycięstwa i heroizm Polaków - powiedział. Reklama

Poseł PiS przekazał, że jego ugrupowanie ma "gotowe scenariusze" na takie filmy, które muszą "przenieść przeszłość w przyszłość" i jak najlepiej trafić do młodych osób. - Robili to Amerykanie, Niemcy - podkreślił i dodał, że "my tę walkę wygramy, bo prawda musi zwyciężyć".

Karol Nawrocki ocenił natomiast, że w trakcie rządów obecnej koalicji "wyłoniły się ogromne zagrożenia w edukacji narodowej". - Jesteśmy w bardzo niestabilnej sytuacji międzynarodowej, dlatego jednym z głównych tematów jest bezpieczeństwo - wskazał i podkreślił, że Polska podpisała wiele kontraktów zbrojeniowych, a nasi funkcjonariusze chronią granic.

- Czym by to wszystko było i po co by to wszystko było, gdyby nie nasza tożsamość i edukacja historyczna, gdybyśmy nie mieli czego bronić. (...) Po co zbrojenia i polskie Siły Zbrojne, jeśli nie ma wspólnoty, jeśli nie ma Polski? - pytał retorycznie Karol Nawrocki i stwierdził, że za 10 lat bez edukacji historycznej może być pod tym względem "tragicznie". Reklama

Dodał, że edukacja historyczna "pochłania nas każdego dnia, niezależnie od tego, czy są prawybory, czy nie ma prawyborów".

Przemysław Czarnek: Będę jeździł po Polsce do maja, gwarantuję

Były minister odniósł się również do jego możliwego startu w wyborach prezydenckich. - Ja gwarantuję, że bez względu na to, kto będzie kandydatem, czy to będzie Karol Nawrocki, czy Tobiasz Bocheński, Dominik Tarczyński, to ja będę jeździł po Polsce do maja przyszłego roku i zobaczycie wielkie zwycięstwo kandydata Prawa i Sprawiedliwości - oznajmił.

W środę przez południem Ryszard Terlecki potwierdził w rozmowie z reporterką Polsat News Adaminą Sajkowską, że wybór o nominację prezydencką w PiS rozstrzyga się na obecnym etapie wyłącznie między Przemysławem Czarnkiem a Karolem Nawrockim.

- Zawsze bywają niespodzianki, więc tutaj też może się zdarzyć. Ale raczej będzie któryś z tych dwóch - podkreślił. Spotkanie, na którym ostatecznie kierownictwo partii bądź prezes Jarosław Kaczyński zdecyduje o wyborze kandydata, ma odbyć się w środę.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!